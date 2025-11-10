Ex-aluna da EE Honorato Ferreira da Silva representa o Brasil na Alemanha e se destaca em pesquisa acadêmica

A Escola Estadual Honorato Ferreira da Silva – PEI, localizada no Distrito de Itaboa, em Ribeirão Branco, celebra com orgulho mais uma conquista de sua ex-aluna Steicy de Souza Jorge Laber, que tem se destacado no meio acadêmico nacional e internacional.

Em junho deste ano, Steicy participou de um intercâmbio na Alemanha, na cidade de Neuburg an der Donau, integrando uma comitiva composta por nove estudantes brasileiros e cinco professores de diferentes universidades. A viagem foi realizada em parceria com a THI – Technische Hochschule Ingolstadt, uma instituição de ensino superior reconhecida por sua excelência em pesquisa e inovação.

Durante o intercâmbio, os participantes puderam vivenciar experiências acadêmicas e culturais, além de trocar conhecimentos sobre tecnologia, sustentabilidade e gestão.

Atualmente, Steicy também se destaca na pós-graduação. Recentemente, ela defendeu o tema de seu mestrado em Engenharia de Produção e Sistemas pela PUCPR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná), com o trabalho intitulado “Modelagem Multicritério para o Diagnóstico e Gestão de Práticas ESG na Avaliação de Fornecedores para Pequenas e Médias Empresas”.

A direção e toda a equipe da EE Honorato Ferreira da Silva expressaram orgulho pela trajetória da ex-aluna, destacando que sua história é um exemplo do poder transformador da educação.

“Steicy é uma inspiração para nossos estudantes. Sua dedicação e conquistas mostram que, com esforço e oportunidade, é possível alcançar grandes sonhos”, ressaltou a equipe escolar.

A conquista reforça o compromisso da instituição em formar cidadãos críticos, preparados e capazes de representar o Brasil em diferentes contextos — acadêmicos, profissionais e culturais.