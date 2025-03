Mês da mulher: Solenidade especial da Câmara homenageia 14 mulheres de destaque na sociedade itapevense

A Câmara Municipal realizou uma sessão solene para homenagear as mulheres itapevenses na sexta-feira (14). A solenidade acontece uma semana depois do Dia Internacional da Mulher, comemorado no último sábado (8). Ao todo, 14 mulheres que se destacaram na nossa sociedade foram homenageadas.

A escolha do nome das 14 mulheres foi feita pelos vereadores, abarcando homenagens a Ana Lúcia Werneck, Angélica Aparecida Oliveira, Bruna Prestes Matos, Cláudia Márcia de Souza, Débora Marcondes Ferraresi, Elenita Aparecida Müzel, Gisele Maria Oliveira, Giuliana Carvalho Ferrarini, Lucicléia de Siqueira Schreiner, Merleine Cícera Campos, Rita Carolina Ramos, Rita de Cássia Marques, Rosane Maria Rodrigues e Valdineia Rodrigues de Oliveira.

Além dos discursos das homenageadas e dos vereadores, o evento também teve apresentações culturais da Lira Itapevense e da Oficina de Dança Denize Claro. O encontro aconteceu no plenário da Câmara e teve a presença de diversas autoridades, como a prefeita de Itapeva, Adriana Duch, a delegada de polícia Elizabeth Zanetich e a psicóloga Amanda Scavassin, que compuseram a mesa na solenidade.

As sessões solenes são eventos realizados pela Câmara Municipal para a realização de uma homenagem ou comemoração especial. A próxima está prevista para o fim do mês, entregando títulos de cidadania itapevense.