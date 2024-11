Homem tenta matar a companheira e comete suicídio em seguida no Jardim Virgínia

Na noite desta sexta-feira (08), a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de desentendimento entre um casal e chegando ao local se deparou com uma cena trágica.

O fato ocorrido pela Rua Rui França, no Jardim Virgínia em Itapeva/SP, a princípio seria de uma briga entre casal, porém ao chegar no endereço, os policiais fizeram contato com uma mulher com ferimento na perna que relatou aos policiais que havia sido vítima de tentativa de homicídio após desentendimento com seu marido.

De acordo com a mulher, o homem teria disparado diversas vezes contra ela e um dos disparos atingiu sua perna. Ao ser atingida a vítima buscou abrigo na casa de uma vizinha, onde aguardou a chegada da Polícia Militar. Ao ser questionada sobre o paradeiro do marido, a vítima informou que ele estava escondido na própria residência.

Devido a gravidade da ocorrência, os policiais aguardaram a chegada de apoio para adentrar na residência do casal, onde os cômodos estavam tomados por manchas de sangue e ao chegarem em um dos quartos encontraram o marido da vítima caído no chão. Segundo os policiais, após disparar conta a esposa, o homem acabou tirando a própria vida com um tiro na cabeça.

O SAMU foi acionado e o médico presente constatou a morte do homem, que foi encaminhado para o Instituto Médico Legal – IML de Sorocaba, enquanto a mulher foi encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva pelo Corpo de Bombeiros.

O caso foi registrado no Plantão Policial de Itapeva como tentativa de feminicídio e suicídio. A Polícia Civil irá investigar as causas que levaram o homem a cometer o crime contra a esposa e tirar a própria vida.