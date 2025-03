Sem CNH desde 2013 e alcoolizado: Homem é preso pela GCM de Itapeva na Agrovila I

Na quinta-feira, dia 6, por volta das 18h, durante operação Bairro Seguro, desencadeado na Agrovila 1, foi avistada uma motocicleta sem placa de identificação, que o condutor estava dirigindo ziguezagueando.

Imediatamente, foi efetuada a abordagem do condutor que apresentava visíveis sinais de embriaguez. Os policiais da GCM solicitaram os seus documentos, então o mesmo informou que a sua CNH estava vencida e que a moto era oriunda de leilão, não possuía documentos. Os policiais então iniciaram uma vistoria na motocicleta e constataram que estava com os números de chassi e motor suprimidos.

Foi realizada a pesquisa do cidadão via CAD GCM, onde constou que o condutor estava com a sua CNH vencida desde o ano de 2013. Ele foi convidado a ser submetido ao teste de alcoolemia através do aparelho Etilômetro (Bafômetro), porém, recusou-se. Sendo assim, os policiais passaram a preencher o anexo II da Resolução 432 do CONTRAN, que permite constatar sinais de embriaguez através de procedimentos adotados pelos agentes de trânsito. Preenchido o anexo II, convictos os policiais que o homem estava no cometimento de infração penal, deram voz de prisão a ele, o conduzindo ao Plantão Policial, bem como levando também a motocicleta.

No Plantão Policial, o fato foi apresentado ao Delegado plantonista, que ratificou a voz de prisão, determinou a lavratura de auto de prisão em flagrante por embriaguez ao volante, ficando o homem recolhido preso e a disposição da Justiça.