Homem é preso por agressão à própria mãe de 81 anos

Nesta quarta-feira (18), por volta das 07h, as equipes da GCM de Itapeva em atendimento a chamada via central, onde foi irradiado que um indivíduo estaria agredindo uma senhora de 81 anos com socos e ela seria sua genitora. No momento da chegada do Policiais da GCM no local, pela Rua Sebastião Lázaro de Melo, na Vila Mariana, foram recebidos pela testemunha que também reside no local, a qual disse que o autor estaria trancado no seu quarto e aparentava estar em surto. Então os policiais iniciaram uma tentativa de conversa com autor de 41 anos, que no início se mostrava irredutível. Porém, logo foi convencido que seria conduzido ao Plantão Policial. O fato foi apresentado ao Delegado Plantonista e após realizadas as constatações das lesões da vítima que foi conduzida à UPA, o Delegado determinou a lavratura do auto de prisão em flagrante pelos crime de lesão corporal/ violência doméstica, o agressor permanece recolhido preso e à disposição da Justiça.