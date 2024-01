Nesta quarta-feira (24), um grave acidente foi registrado na Rodovia Francisco Alves Negrão, a SP-258, em Itapeva.

Segundo testemunhas, um homem teria atravessado a rodovia no momento em que um caminhão passava e com a colisão acabou falecendo no local.

A fatalidade chocou trabalhadores que estão em serviço na área, próximo ao antigo Jubileu, na duplicação do trecho. O trânsito ficou comprometido por determinado período.