Um homem, de 59 anos, foi preso suspeito de abusar sexualmente dos sobrinhos em Paranapanema. A prisão ocorreu durante uma operação, na tarde desta terça-feira (18).

De acordo com a Polícia Civil, o homem mantinha relações sexuais com três vítimas, sendo duas meninas, de 14 e 10 anos, e um menino, também de 14. Ele foi descoberto após ser flagrado mostrando o órgão genital para um dos adolescentes, no mês passado.

Os crimes ocorriam na casa da avó das crianças. À polícia, foi relatado que o criminoso ameaçava os envolvidos, afirmando que poderia causar problemas caso contassem dos abusos para alguém.

Ainda conforme a corporação, as vítimas relataram a violência através de uma escuta especializada, onde perguntas são feitas por profissionais da rede de acolhimento e proteção.

O homem foi preso e encaminhado à delegacia da cidade. Ele passará por uma audiência de custódia e, em seguida, levado para uma unidade prisional do município.

(Via portal g1/ Foto: Jamie Rafael/TV TEM)