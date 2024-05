Começo este texto dizendo que nos dias atuais é um grande desafio ser Mãe, mas também é um grande privilégio para aquelas que aceitam este desafio e abraçam esta caminhada.

Posso também dizer do antes e depois de aceitar este desafio, não me vejo sem ter passado por tantas situações difíceis ao ser Mãe, mas situações como estas me trouxeram até aqui.

Meu filho mais velho, David teve má formação no quadril ao nascer, desde então eu e meu esposo Neto começamos uma peregrinação para entender o que havia acontecido. Estávamos chegando a conclusão que não teríamos outro filho, até que um dia, ao voltarmos de uma consulta em São Paulo, Deus tocou nosso coração, então veio o Timóteo. Quando Timóteo estava com um mês, David começou a engatinhar, o que pra nós foi uma grande alegria.

Tenho muito a contar sobre minha Jornada Materna, desde então, tantos momentos maravilhosos e difíceis que já passamos, mas posso afirmar com convicção, que viveria tudo de novo. Eu e Neto os ensinamos a buscar ao Senhor, honrá-lo, pois este é o maior presente que podemos dar à eles, a Fé em Jesus traz consigo tudo que eles precisam, ou seja, que nós precisamos.

Para finalizar, quero dizer à você Mãe que converse muito com seus filhos, ouça-os, ore com eles, profetize boas palavras sobre eles, este é um Tesouro que eles levarão para sempre em seus corações. E não esqueça: Seja grata por ser Mãe.

Por Juliana Monteiro de Moura Cravo Ghirghi

Professora de Dança, Fisioterapeuta e mãe do David e do Timóteo.

(Texto publicado no jornal Ita News, edição especial de Dia das Mães)