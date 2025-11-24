Região

Nova Campina lança festival para escolher letra oficial do “Hino de Nova Campina”

A Prefeitura de Nova Campina anunciou o lançamento do Festival “Hino de Nova Campina”, iniciativa que pretende envolver a comunidade na criação de uma letra que represente a história, a identidade e os valores do município.

A ação é destinada exclusivamente aos moradores da cidade, que poderão enviar suas composições até 10 de dezembro, por meio do WhatsApp da Cultura: (15) 3535-1139.

De acordo com a organização, cinco letras serão selecionadas e apresentadas ao público durante a Semana de Natal. O resultado final será divulgado em 20 de dezembro, dentro da programação especial de fim de ano.

Como incentivo, o vencedor terá sua letra gravada oficialmente e receberá um prêmio de R$ 1.000,00.

A iniciativa busca valorizar talentos locais e fortalecer o sentimento de pertencimento. Segundo a Secretaria de Cultura, o festival é uma oportunidade para que os moradores expressem, por meio da música, sua relação com Nova Campina.

