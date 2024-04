Crianças e professores da EMEI Cinira Faria Godoy fizeram uma homenagem à GCM – Guarda Civil Municipal, entregando cartinhas de agradecimento pelo trabalho realizado.

A GCM dentro de suas atribuições, também realiza o patrulhamento escolar, que tem como foco a interação e integração no ambiente escolar e na comunidade do entorno, identificando as particularidades locais, contribuindo para ações de prevenção e enfrentamento da violência que envolve a comunidade escolar.

Agradecemos a equipe da EMEI pela homenagem e reconhecimento prestados a equipe da GCM o qual estendemos os parabéns a todos os guerreiros da corporação.

(Fotos divulgadas pela GCM com a autorização da direção e dos pais dos alunos)