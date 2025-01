Guarda Civil Municipal de Itapeva realizou 6.580 atendimentos em 2024

A Prefeitura Municipal de Itapeva, através da Secretaria de Defesa Social, e do departamento da Guarda Civil Municipal de Itapeva, realizou no ano de 2024, um quantitativo de 6.580 ocorrências atendidas.

As Guardas Municipais são Instituições de caráter civil, uniformizadas e armadas, que se encarregam não apenas de proteção dos equipamentos públicos, mas também de cuidar da prevenção e da segurança nos ambientes urbanos e espaços de convivência comunitárias, por meio de atividades de patrulhamento preventivo, realizado de forma ostensiva e aplicação de técnicas de mediação de conflitos.

Regulamentadas Pela Lei Nº 13.022, de 8 De agosto De 2014, As Guardas Municipais exercem papel de prevenção de violências e de criminalidade. Sua função principal é a proteção municipal preventiva. Atua por meio de iniciativas que preveem articulações com os mais diversos orgãos públicos municipais, com entidades da sociedade civil e com outros órgãos de Segurança Pública (Polícias e Órgãos Do Sistema De Justiça Criminal).

Fonte: Os Municípios E A Prevenção Da Violência, O Papel Da GCM, Senasp.

Como Polícia Cidadã, A GCM Realiza O Policiamento De Proximidade, Atuando Também No Patrulhamento Preventivo/Repressivo, Fiscalização De Trânsito, Fiscalização De Postura, Policiamento Escolar, Com Foco Na Proteção Do Cidadão Itapevense.

A GCM realizou 6.580 atendimentos no ano passado, dentre eles:

735 ocorrências envolvendo o patrimônio público;

602 ocorrências envolvendo animais;

523 ocorrências de perturbação do sossego público;

467 apoios às Policias e Instituições Públicas;

462 Operações realizadas;

287 ocorrências de conduta inconveniente, brigas, lesão corporal e ameaça;

256 ocorrências relacionadas ao trânsito (acidentes e outros);

166 atendimentos referente a ocorrência de Defesa Civil;

146 ocorrências de violência doméstica e acompanhamento de medidas protetivas;

143 ocorrências de furto e roubo;

128 ocorrências sobre tráfico, uso e encontro de drogas, e outros.

A GCM atende pelos telefones de emergência 199 e 153.