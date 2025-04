Grupo de Escoteiros Boipeva visitou o laboratório de física da Unesp

Neste último sábado, a Alcateia Akatú do Grupo Escoteiro Boipeva viveu uma tarde inesquecível durante sua visita ao laboratório de física da UNESP. Os lobinhos foram calorosamente recebidos pelo Prof. Higor, pai do lobinho Leonardo, que preparou uma verdadeira jornada pelo mundo da ciência.

Entre olhares curiosos e muitos “uau!”, as crianças acompanharam demonstrações incríveis como uma máquina que produz descargas elétricas (sim, raios de verdade!), uma experiência com líquidos que mudam de cor — como mágica — e até conheceram de perto o funcionamento de uma impressora 3D, entendendo como objetos podem ser criados camada por camada, a partir de um simples desenho digital. Um verdadeiro show de ciência.

Depois do mergulho científico, participaram de um momento cultural e espiritual sobre o verdadeiro sentido da Páscoa, encerrando com um “amigo de chocolate” para celebrar a amizade.

Agradecimento especial ao Prof. Higor, que conduziu tudo e à UNESP, por abrir as portas do conhecimento com tanto acolhimento. O Boipeva agradece com gratidão e espírito escoteiro, deixando o bravo, bravo, bravíssimo a todos.