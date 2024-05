No final da tarde desta terça-feira (21), um grave acidente envolvendo moto e caminhão foi registrado na estrada vicinal Faustino Daniel da Silva, que liga a cidade de Itapeva ao Distrito do Guarizinho.

De acordo com as primeiras informações, com a colisão da moto e do caminhão, o motociclista foi arremessado do veículo, vindo a óbito.

O SAMU de Itapeva foi acionado e compareceu ao local. A estrada foi sinalizada e interditada para os devidos procedimentos.

N.R.: essa notícia poderá ser atualizada a qualquer momento.