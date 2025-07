Polícia Militar alerta para o golpe do código de 6 dígitos no WhatsApp

Criminosos estão se aproveitando de anúncios em plataformas de vendas e mensagens de promoções falsas para clonar contas de WhatsApp. Veja como o golpe funciona.

COMO ELES AGEM:

A vítima faz um anúncio em site de vendas (como OLX, Marketplace, etc).

Logo depois, recebe um SMS com um código de 6 dígitos (que na verdade é do WhatsApp).

Um criminoso entra em contato se passando por funcionário da plataforma e pede esse código.

Ao fornecer o código, a vítima perde acesso ao

WhatsApp.

O golpista então começa a mandar mensagens para amigos e familiares dizendo que está com problemas financeiros, pedindo transferências de dinheiro.

IMPORTANTE:

Esse golpe também pode acontecer com outros pretextos, como:

* Pesquisa do IBGE

* Promoções falsas de hotéis e restaurantes

* Convites para programas de TV

* Vagas de emprego ou brindes

PROTEJA-SE!

Ative agora mesmo a confirmação em duas etapas no seu WhatsApp: Abra o WhatsApp e vá em Configurações / Ajustes. Toque em Conta. Vá em Confirmação em duas etapas e ative com um PIN.

Compartilhe essa informação com o maior número de pessoas.

(Via comunicação do 54° Batalhão de Polícia Militar – Itapeva)