Roda de conversa sobre gestão pública é realizada com o prefeito de Ribeirão Branco e alunos de Administração

Na sexta-feira, 1° de agosto, os alunos do Curso Técnico em Administração de Empresas em Ribeirão Branco receberam a visita do prefeito Tuca Ribas, que participou de uma roda de conversa sobre gestão pública, políticas educacionais e o papel da administração na transformação social do município.

A visita aconteceu nas instalações do EE Honorato Ferreira da Silva (PEI) no distrito de Itaboa, onde o prefeito foi recepcionado por professores, coordenadores e estudantes do curso. Durante o encontro, ele destacou a importância do ensino técnico para o desenvolvimento local e elogiou o empenho dos alunos.

“É gratificante ver jovens se dedicando à administração, uma área fundamental para qualquer setor. Ribeirão Branco precisa de profissionais qualificados e comprometidos com a gestão ética e eficiente”, disse o prefeito.

Os estudantes aproveitaram a oportunidade para fazer perguntas sobre os desafios enfrentados na administração pública, orçamento municipal, processos de licitação e estratégias para o crescimento econômico da cidade. O prefeito respondeu com transparência e compartilhou experiências do seu mandato, incentivando os futuros administradores a se envolverem mais com a gestão pública.

Para o professor coordenador do curso Antônio Carlos da Paixão Junior, a visita foi enriquecedora. “Ter um representante do poder público dialogando diretamente com os alunos, traz uma visão prática daquilo que ensinamos em sala. Foi uma aula viva de cidadania e administração”, afirmou o PAET do Curso de Administração.

A iniciativa faz parte de um projeto da prefeitura que visa aproximar os estudantes do curso técnico da realidade do poder público, promovendo uma troca de experiências entre governo e escola.

Ao final do encontro, o prefeito parabenizou a turma pelo interesse e reforçou o compromisso da gestão municipal com a educação e o fortalecimento do ensino técnico em Ribeirão Branco.