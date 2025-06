Geni Müzel é a nova secretária de Educação

Quase seis meses após assumir a gestão do Executivo Itapevense, a prefeita Adriana Duch fez sua primeira alteração do secretariado. Mayra de Falco deixa o comando da Pasta por questões pessoas, segundo o divulgado, e quem assume é Geni Müzel.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, a prefeita agradeceu Mayra pelo período em que atuou no governo e deu boas-vindas à nova secretária. “A vida é feita de ciclos e hoje encerramos um capítulo lindo na Secretaria da Educação, com a despedida da “Eterna Secretária” Mayra, que permanecerá atuando na educação municipal. Damos a boas-vindas à Geni Muzel que trará sua experiência e energia para seguir construindo uma educação melhor para nossa cidade, com muitas conquistas e novos sonhos à frente”, escreveu Duch.

Geni já é conhecida por seu trabalho realizado como secretária de Educação em governos anteriores.

Boa sorte!