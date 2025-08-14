Mãe e filha sofrem agressões e autora das agressões é presa pela GCM

Na quarta-feira (13) a Guarda Civil Municipal recebeu uma denúncia anônima que uma mulher e sua filha eram vítimas de constantes agressões.
Diante da gravidade da denúncia e por se tratar de uma criança de 04 anos, foi acionado o Conselho Tutelar que acompanhou a ocorrência. No local, as equipes foram recebidas pela vítima mãe da criança, que também sofria as agressões. Com receio, informou que a autora das agressões que trata-se de sua mãe, havia saído naquele momento com a sua filha, a criança, porém, as equipes desconfiaram da maneira em que a vitima falava, e solicitaram autorização para adentrar a residência juntamente com as conselheiras. Então foi localizado a autora das agressões juntamente com a criança (sua neta), também vitima, escondidas no quarto.
Diante dos fatos e as lesões aparentes tanto da mãe como da filha, as equipes conduziram a autora e a filha ao Plantão Policial, a criança deixada aos cuidados de um parente próximo e do Conselho Tutelar, e na Delegacia a autoridade de Policia Judiciária, após ouvir a vítima, solicitou que ela e sua filha passassem por exames na Unidade de Pronto Atendimento para constatar e registrar as lesões pelo responsável médico. A autora dos fatos foi presa em flagrante delito pelo crime de lesão corporal.
A Guarda Municipal reforça a população a importância de realizar as denúncias. Telefones de Emergência 199 ou 153.