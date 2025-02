GCM prende indivíduo que descumpriu medida protetiva da avó de 85 anos

Na quarta-feira (12), policiais da GCM foram acionados para atender uma ocorrência de descumprimento de medida protetiva pela Vila Bom Jesus, sendo o autor neto da vítima, uma senhora de 85 anos.

Chegando no local a solicitante informou que o autor havia se evadido da residência da avó quando percebeu que os policiais estavam a caminho.

Diante dos fatos e relato da vítima, a qual informou que o neto residia com ela e por diversos motivos é ameaçada pelo rapaz que faz uso de entorpecentes, e também vendia os objetos da residência para o consumo de drogas, temendo por sua integridade solicitou uma medida protetiva.

Sendo assim, os policiais da GCM iniciaram um policiamento com vistas ao autor, logrando êxito na sua localização, próximo do local, os Policiais deram voz de prisão ao autor, onde as partes foram conduzidas ao Plantão Policial, e a autoridade de Polícia Judiciária após tomar conhecimento dos fatos, deliberou o auto de prisão em flagrante, ficando o sujeito preso e à disposição da Justiça.