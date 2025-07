GCM realiza operação em combate ao tráfico de drogas em Itapeva

Equipes especializadas da GCM de Itapeva realizaram na tarde de terça-feira (22), Operação Bairro Seguro, com intuito de inibir práticas ilícitas e combater o tráfico de drogas. Ao iniciarem a operação através do Policiamento Ostensivo e Comunitário, as equipes do CANILe ROMU da GCM foram até a Vila Mariana e ao passarem na frente de uma residência abandonada, perceberam movimentação estranha no local.

Os policiais da GCM então desembarcaram, posicionando-se estrategicamente para garantir a segurança, enquanto outros realizaram a incursão na casa abandonada. As pessoas que lá estavam se evadiram pelos fundos, porém, os policiais localizaram diversos entorpecentes, sendo 156 porções de crack e 84 porções de cocaína, que totalizaram 240 porções de drogas retiradas de circulação.

Todo entorpecente foi recolhido e apresentado no Plantão Policial, onde o Delegado determinou a apreensão.