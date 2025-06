GCM PRENDE MOTOCICLISTA DIRIGINDO EMBRIAGADO

A Guarda Civil Municipal de Itapeva realizava patrulhamento ostensivo na noite de quinta-feira (19) através da equipe da ROMU nas imediações da Vila Dom Bosco, quando os policiais entraram na Travessa I da Rua Sol Nascente, Rua Vicente Eduardo Araújo, se depararam com uma motocicleta transitando na contramão de direção.

Prontamente realizaram a abordagem e durante a conversa foi possível perceber que o condutor apresentava sinais de embriaguez, inclusive exalava odor etílico.

Os policiais então convidaram o homem de 41 anos para ser submetido ao teste de alcoolemia, através do aparelho etilômetro, o qual aceitou e após o teste, o aparelho trouxe como resultado 0,721 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, resultado este acima do permitido em lei e que caracteriza crime de trânsito. Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão ao condutor, realizaram as notificações administrativas pelas infrações de conduzir veículo pela contramão de direção e conduzir veículo sob a influência de álcool.

Ato contínuo, o homem que conduzia a motocicleta foi conduzido ao Plantão Polícial, a ocorrência foi apresentada ao Delegado de Plantão, este ratificou a voz de prisão, determinando o registro do auto de prisão em flagrante, e no final o homem foi recolhido preso para a carceragem local, ficando à disposição da Justiça.