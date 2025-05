Indivíduo é preso pela GCM de Itapeva por tráfico de entorpecentes

Na terça-feira (13), por volta das 17h15, a Guarda Civil Municipal de Itapeva realizava patrulhamento ostensivo pela Vila Mariana, na Rua Sebastião Lázaro de Mello, local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes. Quando a equipe Romu entrou na referida rua, os policiais visualizaram um indivíduo conhecido nos meios policiais, que ao avistar a viatura, tentou esconder uma sacola que estava em suas mãos, em um monte de lixo.

Prontamente, foi abordado o indivíduo de 44 anos, e ao verificarem a sacola havia 33 pinos (microtubos) de substância análoga a cocaína (26.45g), e certa quantia em dinheiro no valor de R$ 475 em diversas cédulas. Foi realizada a busca pessoal no sujeito, sendo localizados dois cigarros artesanais com odor e características de entorpecente maconha.

Indagado sobre os entorpecentes e o dinheiro, se reservou no direito de permanecer em silêncio.

Sendo assim, os Policiais da GCM deram voz de prisão e conduziram o indivíduo até o Plantão Policial, onde o delegado plantonista ratificou a voz de prisão pelo crime de tráfico de entorpecente, mantendo-o preso e à disposição da Justiça.

🔒Apreensões:

✅ R$ 475 (quatrocentos e setenta e cinco reais) em espécie

✅ 33 eppendorfs de cocaína, 35,98 g;

✅ 02 cigarros de maconha;

✅ 01 pessoa presa