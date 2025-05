GCM de Itapeva prende homem por descumprimento de medida protetiva

A Guarda Civil Municipal foi acionada pela unidade de pronto atendimento, informando que uma mulher estaria no local para atendimento médico e relatava descumprimento de medida protetiva por parte do seu ex-esposo. O chamado aconteceu por volta das 04h da madrugada do dia 2.

A equipe de Policiais da GCM prontamente, entrou em contato com a vítima, onde ela informou que possuía medida protetiva em desfavor de seu ex-esposo e que ele estaria descumprindo, a ameaçando constantemente, inclusive, de tirar sua vida.

De posse das informações, a equipe realizou patrulhamento com vistas as características, logrando êxito em localizar o autor nas proximidades da unidade de pronto atendimento, o qual estaria aguardando a vítima sair da unidade.

Diante dos fatos, a equipe logrou êxito em abordar o sujeito sendo dada voz de prisão ao homem, sendo este conduzido ao Plantão Policial onde a autoridade de Polícia Judiciária ratificou a voz prisão, determinando a lavratura do auto de prisão em flagrante por descumprimento de medida protetiva.

A ação rápida da GCM e a participação daqueles que denunciaram os acontecimentos, foi imprescindível para preservar a integridade física da vítima e retirar de circulação o infrator da lei.

Cabe ressaltar a importância da denúncia, você mulher ou você que tem conhecimento que uma mulher esteja sofrendo algum tipo de violência, ligue para a Guarda Municipal de Itapeva via 153 ou 199.