Suspeito de furtos no centro de Itapeva é preso pela GCM por tráfico de drogas

Na noite de quarta-feira (14), a Equipe Policial da ROMU da GCM realizava Policiamento Preventivo no Bairro São Benedito, momento em que se depararam com uma motocicleta onde o condutor pegava algo de outra pessoa que estava próxima. Eles tentaram se evadir do local, porém foram abordados pelos Policiais da GCM.

O condutor da motocicleta prontamente já confessou que seria usuário de entorpecentes e estaria ali para comprar o ilícito. O outro cidadão estava de posse de variados entorpecentes (crack, cocaína e maconha) e certa quantia em dinheiro. O indivíduo que foi abordado com os entorpecentes é suspeito de vários furtos no centro da cidade em datas anteriores. Diante do cenário, a equipe solicitou apoio do supervisor de serviço e demais equipes de Rádio Patrulha, com a chegada do apoio o imóvel foi vistoriado. No local havia outras pessoas, que disseram estar ali para consumir entorpecentes. Os Policiais também localizaram objetos de origem duvidosas.

Sendo assim, convictos os Policiais da prática delituosa, deram voz de prisão ao cidadão que estava com as drogas e todos os demais foram conduzidos para averiguação e como testemunha ao Plantão Policial. O Delegado de Plantão ratificou a voz de prisão ao cidadão de 24 anos que traficava drogas. Todos os entorpecentes, valores e objetos foram apreendidos e os demais foram liberados. O preso foi recolhido a carceragem, onde permaneceu aguardando audiência de custódia.