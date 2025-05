Indivíduo é detido pela GCM de Itapeva por embriaguez ao volante após causar acidente

Na terça-feira (20), policiais da Guarda Civil Municipal se depararam com um acidente de trânsito envolvendo dois veículos.

Segundo relatos de um condutor que teve seu veículo atingido, ele se encontrava na via quando visualizou outro carro transitando em zig zag vindo a colidir com o seu.

O condutor que provocou o acidente aparentava visíveis sinais de embriaguez, sendo detido prontamente. As vítimas com ferimentos leves foram socorridas e o condutor com sinais de embriaguez foi levado ao Plantão Policial.

O Delegado de Plantão autuou o motorista em flagrante pela embriaguez ao volante, arbitrando-lhe fiança.