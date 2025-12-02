GCM de Itapeva localiza porções de drogas durante operação no Vila São Francisco

A Guarda Civil Municipal de Itapeva apreendeu porções de maconha e cocaína na tarde desta segunda-feira (1º), durante a Operação “Birro e Praça Segura”. A ocorrência foi registrada por volta das 15h20, na Rua Antônio Monteiro de Almeida, no bairro Vila São Francisco.

Participaram da ação equipes do Canil, Ronda Escolar e Rádio Patrulha, que realizavam patrulhamento preventivo no entorno das escolas municipais da região. Durante a operação, o cão de faro K-9 Titan indicou odor de entorpecentes vindo de uma caçamba de entulhos localizada na via pública.

Após a vistoria, os agentes localizaram 19 porções de maconha e cinco eppendorfs contendo cocaína, todas já acondicionadas e prontas para distribuição.

O material foi recolhido e encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu apreendido para as providências legais. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.