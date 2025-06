GCM APREENDE DROGAS NA VILA MARIANA

No início da tarde desta sexta-feira (20), a Guarda Civil Municipal de Itapeva atendeu uma ocorrência de auxílio ao público na Vila Mariana, em apoio a uma unidade de saúde. Neste momento, a equipe de Rádio Patrulha que se encontrava no local recebeu informações que uma pessoa que estava na prática do tráfico de drogas, ao perceber que a equipe Policial da GCM se aproximava, teria jogado uma sacola contendo drogas em um determinado local.

Com o apoio da Equipe CANIL da GCM, a Rádio Patrulha conseguiu localizar a sacola e ao verificar os policiais constataram que eram substâncias análogas a entorpecentes cocaína e maconha e certa quantia em dinheiro trocado, características do tráfico de drogas. O suposto traficante não foi localizado.

A equipe RP recolheu todo material e apresentou ao Delegado no Plantão Policial, o qual determinou a apreensão dos entorpecentes e valores, que serão alvos de investigações futuras.