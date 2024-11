GCM de Itararé presta apoio à Polícia Civil em mandados de busca e apreensão em Jaguariaiva (PR)

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itararé (SP), através da equipe do Canil, participou, na madrugada desta quarta-feira (27), de uma operação em apoio à Polícia Civil no cumprimento de mandados de busca e apreensão em Jaguariaiva (PR).

Conforme a corporação, após a solicitação, foi empregada a equipe, com os cães farejadores Togo e Kyra.

No município, foram realizadas as buscas em quatro residências com o objetivo de localizar entorpecentes, armas de fogo e ilícitos. Com a ação dos cães, a equipe obteve êxito em localizar e apontar três grandes porções de crack, pesando 205,8 gramas, junto com uma quantia em dinheiro. No referido domicílio, a moradora foi presa em flagrante por tráfico de entorpecentes.

Nos demais endereços, também foi encontrado uma pistola calibre 38, municiada, pronta para uso.

Após o encerramento das buscas, a Polícia Civil realizou a apresentação das ocorrências na Delegacia. Ao todo, participaram da ação 19 policiais civis, três delegados, dois GCMs de Itararé e os cães farejadores.

Créditos: GCM Itararé (SP)