GCM de Itapeva salva criança que estava engasgada

Na segunda feira (11), por volta das 12h, o Guarda Civil Municipal 1ª Classe Jairo, em serviço pelo Paço Municipal, foi solicitado por uma mãe que estava com seu filho de 10 meses engasgado.

Diante da gravidade da ocorrência, o GCM tomou a criança em seus braços e fez os procedimentos necessários para desobstrução das vias aéreas, o qual logo em seguida conseguiu com êxito.

Foi solicitada a presença do SAMU, onde foi conduzido ao pronto socorro para exames clínicos.

Diante do resultado desta ocorrência, a Guarda Municipal de Itapeva parabeniza o GCM 1ª Classe Jairo pelo pronto atendimento e profissionalismo demonstrado nessa situação, que resultou no salvamento desta criança.

(Foto tirada pela GCM com a criança e sua genitora).