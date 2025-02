GCM de Itapeva realiza Operação Bairro Seguro na Sanbra e Bairro das Pedras

A Secretaria de Defesa Social e a Guarda Civil Municipal desencadearam a Operação Bairro Seguro no ultimo domingo (16), a qual faz parte de um planejamento estratégico de Segurança Pública, que visa trazer sensação de segurança aos munícipes.

A operação deu início por volta das 15h20 no Bairro Sanbra. Policiais das equipes especializadas ROMU, durante o policiamento preventivo, realizaram abordagens as pessoas e veículos automotor, (06 pessoas foram abordadas e pesquisadas, 01 automóvel e 01 motocicleta, foram fiscalizados, sem nenhuma intercorrência), não foi constatada nenhum situação irregular, desta feita a comunidade recebeu orientações quanto a segurança pública no local.

Em um segundo momento a operação teve continuidade no Bairro das Pedras, por volta das 18h20 as equipes Policiais da GCM se depararam com uma motocicleta na via principal do bairro, a qual aparentemente foi abandonada. Foi verificado e constatado que se tratava de motocicleta com chassi suprimido parcialmente e dificultando sua identificação, então a motocicleta foi rebocada pela equipe.

Em ato contínuo na mesma via, Rua Esplanada, n° 1.400, a equipe abordou uma outra motocicleta motocicleta, sem a placa de identificado, e constataram que o condutor abordado era adolescente menor, de 16 anos. O jovem falou para a equipe que a motocicleta era sua, que tinha adquirido via Facebook e que tinha conhecimento que o veículo seria oriundo de leilão.

Não sendo possível realizar a identificação da motocicleta devido as alterações nela realizadas e a falta de emplacamento, os policiais da GCM solicitaram a presença do responsável legal pelo adolescente, para que este acompanhasse seu filho, pois a ocorrência seria encaminhada ao Plantão Policial.

Diante dos fatos, foi conduzido o menor ao plantão policial e seu genitor contactado para comparecer ao Plantão Policial.

As ocorrências foram apresentadas ao Delegado de Plantão, que tomou conhecimento sobre os fatos e assim determinou o registro das ocorrências, sendo para a primeira moto localizada, sua apreensão e quanto a motocicleta, conduzida pelo menor, também foi apreendida e confeccionado Boletim de Ocorrência de Ato infracional, análogo a prática do crime de adulteração de veículo.

Ao final da ocorrência, o adolescente foi entregue a sua genitora, a qual se responsabilizou em apresentar seu filho em juízo, Vara da Infância e Juventude quando for devidamente intimada.

A Guarda Municipal destaca que as operações serão realizadas em todo território municipal, obedecendo critérios estatísticos e a solicitação de demandas.