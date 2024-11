GCM de Itapeva detém mulher que se escondeu em uma galeria de água com grande quantidade de drogas

Na manhã desta sexta-feira (15), por volta das 11h, durante patrulhamento preventivo pela Vila Mariana, local conhecido pela mercancia de entorpecentes, uma equipe da Guarda Civil Municipal de Itapeva avistou uma mulher no corredor/beco, conhecido como “Corredor do Pudim” que fica no final da Rua Sebastião Lázaro de Melo, que ao visualizar a viatura, tentou se esconder na galeria de água, que fica no local. Rapidamente, foi solicitado suporte da demais viaturas e um guarda entrou na tubulação, sendo logrado êxito em localizar a mulher com uma sacola plástica, contendo em seu interior centenas de porções de entorpecentes (cocaina, crack e maconha), dinheiro e anotações de contabilidade do tráfico de drogas.

Conforme procedimento, efetuada a pesquisa da indiciada e constatado em seu desfavor um mandado de prisão em aberto.

Diante dos fatos, dado a voz de prisão e conduzida ao Plantão Policial, ocasião em que o delegado plantonista ratificou a voz de prisão, lavrando o BO/PC de flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas, bem como, determinou o registro da ocorrência de captura de procurado. A indiciada foi recolhida à carceragem local, onde permanecerá presa à disposição da Justiça.

Apreensões: 324 eppendorfs de cocaína; 133 de Crack; 109 porções de Maconha; R$ 175,00 em dinheiro; 01 mulher detida.