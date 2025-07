GCM apreende adolescente na prática do tráfico de drogas

A Guarda Civil Municipal de Itapeva, na madrugada deste domingo (20), realizava patrulhamento ostensivo através da equipe de ROMU na Vila Dom Bosco, quando avistou um jovem em uma bicicleta, este ao perceber a presença da viatura tentou se evadir.

A ROMU realizou um breve acompanhamento, logo abordando o jovem. Na busca pessoal foi encontrado no bolso da sua blusa uma sacola com diversas porções de entorpecentes e uma certa quantia em dinheiro trocado. Imediatamente os policiais da GCM entraram em contato com os responsáveis pelo adolescente. Em seguida, a ocorrência foi apresentada no plantão policial, onde o delegado plantonista confeccionou o boletim de ocorrência, apreendeu os entorpecentes e o adolescente ficou sob a responsabilidade dos seus genitores.