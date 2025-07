GCM prende suspeito de agredir criança autista em Capão Bonito

Na tarde de sexta-feira (25), a Guarda Civil Municipal de Capão Bonito atendeu a uma grave ocorrência de violência contra criança na região urbana da cidade.

Durante patrulhamento preventivo pela Avenida Massaichi Kakihara, os agentes foram acionados por um cidadão, que preferiu não se identificar, relatando ter presenciado um homem agredindo uma criança nas proximidades do número 1433 da Avenida Amazonas.

Imediatamente, a equipe se deslocou até o endereço indicado e, ao realizar contato com os moradores da residência, percebeu uma mudança repentina de comportamento por parte do responsável pelo imóvel, que passou a negar veementemente qualquer ato de agressão.

Durante a abordagem, no entanto, os agentes constataram que a criança — com cerca de 5 anos de idade — apresentava escoriações visíveis no lado esquerdo do rosto e estava visivelmente abalada emocionalmente.

Diante da constatação, o Conselho Tutelar foi acionado, comparecendo ao local as conselheiras Kássia e Isabel, que tomaram as providências cabíveis de proteção à vítima.

Segundo informações repassadas pela equipe de atendimento, a criança já era acompanhada pelos órgãos competentes e possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme CID F84.

O suspeito foi conduzido ao plantão policial, onde prestou depoimento e permaneceu apreendido, sendo autuado por lesão corporal com base no artigo 129 do Código Penal Brasileiro.

A Guarda Civil Municipal reforça seu compromisso com a defesa incondicional dos direitos das crianças e adolescentes, e destaca a importância da colaboração da população na denúncia de qualquer forma de violência. A atuação rápida dos agentes e dos órgãos de proteção foi fundamental para garantir a segurança da vítima e iniciar os procedimentos legais cabíveis.

(Via prefeitura de Capão Bonito)