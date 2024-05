Na tarde de sexta-feira (3) a Guarda Civil Municipal de Itapeva foi acionada através da Central de monitoramento e as informações trazidas eram que, um indivíduo estaria traficando drogas pela Vila Mariana.

De posse das características do indivíduo foi irradiada a ocorrência e as equipes de rádio Patrulhamento foram até o local informado, com a chegada dos Policiais da GCM, jogou um flaconete no chão, o qual trazia em seu interior pedras de crack, e utilizando-se de um veículo tentou se evadir do local.

Porém, foi logo abordado pelos GCMs e no interior do veículo estava um casal. Realizada a busca pessoal nada de ilícito foi localizado, já na busca veicular, foi localizada uma caixa embaixo do banco do passageiro quantidade com R$ 10 mil em cédulas de dinheiro de vários valores e um aparelho de telefone celular.

Os ocupantes do veículo não souberam dizer a origem daqueles valores. Sendo assim, o casal e os valores foram conduzidos para o Plantão Policial, onde a ocorrência foi apresentada para a Autoridade de Polícia Judiciária, esta, após formar a sua convicção jurídica, determinou que os valores, o celular e os entorpecentes fossem devidamente apreendidos para serem alvo de investigação. O casal foi liberado.

Apreensões: R$ 10 mil; Um celular IPhone 15 e 04 pedras de crack.