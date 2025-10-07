Esportes

Equipes de Itapeva fizeram sucesso na Liga Paulista de Futsal Kids

Jornal Ita News
As equipes SEMJEL Itapeva Futsal deram um show nas quadras no último domingo (05), durante mais uma rodada da Liga Paulista de Futsal Kids. Os jogos aconteceram no Ginásio da CCE e reuniram talento, garra e muita emoção.

Os jovens atletas enfrentaram as equipes do NAD São José Futsal e encerraram a rodada de forma invicta, conquistando resultados expressivos em todas as categorias disputadas.
Confira os placares das partidas:

– Sub-8: SEMJEL Itapeva 4 x 3 NAD São José Futsal
– Sub-9: SEMJEL Itapeva 3 x 3 NAD São José Futsal
– Sub-10: SEMJEL Itapeva 6 x 2 NAD São José Futsal

Parabéns a todos!

 

