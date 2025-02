Atletas de Itapeva são Vice-Campeãs do Regional de Futsal Feminino

A Secretaria de Esportes de Itapeva parabeniza as atletas da equipe de Futsal Feminino que, no último final de semana, em Ribeirão Branco-SP, entrou em quadra para a grande final do Campeonato Regional de Futsal Feminino e conquistou o vice-campeonato.

Em um jogo disputado, as atletas itapevenses deram o seu melhor, mas ficaram com a segunda colocação, encerrando a competição com o placar de 3×1. Além do troféu de vice-campeã, a equipe também recebeu um prêmio de R$ 500, valor que foi dividido entre as atletas em reconhecimento ao esforço e dedicação durante o campeonato.

“A Secretaria de Esportes de Itapeva agradece à organização do evento e parabeniza todas as atletas pelo comprometimento e brilho ao longo da competição. Vocês são motivo de orgulho!”, palavras do secretário de Esportes.