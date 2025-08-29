Homem é pego após furtar porta de construção na Vila Aparecida

Nesta sexta-feira, dia 29 de agosto, por volta das 01h20, a Guarda Civil Municipal foi acionada por meio da Central de Atendimento e Despacho, após o aviso de um vigia noturno sobre um homem que estava transportando uma porta embalada e aparentemente nova na Vila Bom Jesus.

No local, o vigilante identificou o suspeito, que admitiu ter subtraído a porta em uma obra na Vila Aparecida. A GCM procurou pelo proprietário, mas não teve sucesso. O autor e o item furtado foram levados ao Plantão Policial, onde a autoridade confirmou a prisão em flagrante, e o suspeito ficou à disposição da Justiça.

(Imagem: reprodução Vigilância Motorizada Itapeva)