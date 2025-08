GCM detém individuo por furto no Parque Industrial

Durante patrulhamento no domingo (03), por volta das 14h30, a equipe de ROMU da Guarda Civil Municipal foi solicitada por um funcionário de uma empresa de monitoramento, relatando que imagens do circuito de uma firma a qual prestam serviço no Parque Industrial. Relataram que as imagens mostravam um rapaz no interior da empresa efetuando o furto de cabos e fios de energia, e haviam localizado o indivíduo ainda próximo do local, em posse dos objetos furtados.

Prontamente, os policiais da GCM se deslocaram até o local e em abordagem o mesmo afirmou ter subtraído os fios do barracão da empresa.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao sujeito e apresentado no Plantão Policial, onde a Autoridade de Polícia Judiaciaria, após tomar conhecimento dos fatos ratificou a voz de prisão, determinando o registro da ocorrência de furto, o rapaz ficando à disposição da Justiça, e posteriormente, os objetos foram entregues à vítima.

🔒Apreensões:

✅ 50 metros de fio/cabo de energia

✅ 01 pessoa detida