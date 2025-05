Indivíduos invadem estabelecimento comercial e furtam bebidas e televisão

Um estabelecimento comercial na área central de Itapeva foi furtado na madrugada desta terça-feira, dia 13. Localizado na Avenida Acácio Piedade, o local que vende espetinhos, foi invadido por bandidos, que furtaram uma televisão, dinheiro e bebidas.

De acordo com informações, o estabelecimento não possuía sistema de alarme, apenas as câmeras, as quais registraram a ação dos dois meliantes e a ‘cara de pau’ dos mesmos ao rir da situação após conseguir efetivar o furto.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil e até o momento os suspeitos não foram encontrados.

(Imagens: Giro Itapeva)