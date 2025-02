Fundo Social de Itaberá está confeccionando mais de 5 mil uniformes para os alunos da Rede Municipal

A Prefeitura de Itaberá está promovendo uma importante iniciativa para a Rede Municipal de Ensino Infantil. A produção de uniformes escolares está em andamento, garantindo que as crianças tenham roupas de qualidade e adequadas para o ambiente escolar.

Recentemente, foi realizada uma visita ao barracão da Escola de Corte e Costura do Fundo Social de Solidariedade para acompanhar o processo de confecção dos uniformes, que em breve serão entregues nas escolas para distribuição aos alunos.

Serão confeccionadas ao todo 5 mil peças, incluindo camisetas, calças, saias e blusas de moletom. Essa iniciativa reforça o empenho da Prefeitura em investir na educação e no futuro das crianças da cidade, garantindo que possam frequentar a escola com mais segurança e dignidade.

(Via Prefeitura de Itaberá)