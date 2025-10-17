Cultura

Franciscos lança “Eu Vou Pra Rua”, segundo single do álbum “Tudo O Que Eu Carrego”

Jornal Ita News
Jornal Ita News
3 min Leitura

Faixa é composição de Leandro Delmonico (Charme Chulo) e tem produção musical de Teago Oliveira

A banda Franciscos anuncia o lançamento de “Eu Vou Pra Rua”, segundo single do aguardado álbum “Tudo O Que Eu Carrego”, que chega às plataformas digitais no dia 14 de outubro. A faixa é uma composição de Leandro Delmonico, guitarrista e letrista da banda curitibana Charme Chulo, um dos nomes mais icônicos do cenário independente.

O convite inicial para uma parceria acabou se transformando em outra coisa: a música chegou e foi imediatamente abraçada pela banda e pelo produtor Teago Oliveira (Maglore). “Quando o Leandro me enviou a faixa, achei que ela já estava pronta. Todo mundo curtiu, o Teago também, e a partir disso trabalhamos juntos no estúdio para dar vida e também nossa identidade à canção”, conta o guitarrista Rodolfo Braga.

Em um momento em que o rock independente brasileiro se reinventa, “Eu Vou Pra Rua” surge como uma canção de força melódica e refrão marcante, reafirmando a identidade da Franciscos.

Leandro Delmonico destaca a parceria: “Compor canções de rock em tempos de inteligência artificial não é das tarefas mais fáceis. É preciso alinhar boas referências e criar letras humanas. A Franciscos encara muito bem essa missão. Ouvir a faixa ganhando corpo com os arranjos da banda, incluindo o vocal do Vine e a batera do Guilherme, foi uma experiência inédita para mim. Também acompanhei a mixagem e posso garantir que o resultado é excelente.”

Gravada sob produção de Teago Oliveira, a faixa contou ainda com mixagem e masterização de Otávio Bonazzi, além de fotos de Otávio Pacheco e capa assinada por Thiago Barletta.

Formada por Vinicius Oliveira (voz), Rodolfo Braga (guitarra), Thalles Macedo (baixo) e Guilherme Gonçalves (bateria), a Franciscos já soma EPs e singles que circulam no cenário independente. Depois do lançamento de “Era Você”, primeiro single do disco, a banda segue revelando aos poucos o universo sonoro que compõe “Tudo O Que Eu Carrego”, seu projeto mais ambicioso até agora.

Vídeo Visualizer: https://www.youtube.com/watch?v=iu6Vq1Edabw

Ouça na sua plataforma preferida: https://ditto.fm/eu-vou-pra-rua-franciscos

 

Artigo Anterior Santa Casa celebra marca histórica de 500 doações de córneas
Próximo Artigo Vereador Marinho propõe reabertura da Escola Municipal de Formação Musical Prof. Hugo Belezia
Deixe um comentário

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

Fogaça Materiais de Construção