Franciscos lança “Eu Vou Pra Rua”, segundo single do álbum “Tudo O Que Eu Carrego”

Faixa é composição de Leandro Delmonico (Charme Chulo) e tem produção musical de Teago Oliveira

A banda Franciscos anuncia o lançamento de “Eu Vou Pra Rua”, segundo single do aguardado álbum “Tudo O Que Eu Carrego”, que chega às plataformas digitais no dia 14 de outubro. A faixa é uma composição de Leandro Delmonico, guitarrista e letrista da banda curitibana Charme Chulo, um dos nomes mais icônicos do cenário independente.

O convite inicial para uma parceria acabou se transformando em outra coisa: a música chegou e foi imediatamente abraçada pela banda e pelo produtor Teago Oliveira (Maglore). “Quando o Leandro me enviou a faixa, achei que ela já estava pronta. Todo mundo curtiu, o Teago também, e a partir disso trabalhamos juntos no estúdio para dar vida e também nossa identidade à canção”, conta o guitarrista Rodolfo Braga.

Em um momento em que o rock independente brasileiro se reinventa, “Eu Vou Pra Rua” surge como uma canção de força melódica e refrão marcante, reafirmando a identidade da Franciscos.

Leandro Delmonico destaca a parceria: “Compor canções de rock em tempos de inteligência artificial não é das tarefas mais fáceis. É preciso alinhar boas referências e criar letras humanas. A Franciscos encara muito bem essa missão. Ouvir a faixa ganhando corpo com os arranjos da banda, incluindo o vocal do Vine e a batera do Guilherme, foi uma experiência inédita para mim. Também acompanhei a mixagem e posso garantir que o resultado é excelente.”

Gravada sob produção de Teago Oliveira, a faixa contou ainda com mixagem e masterização de Otávio Bonazzi, além de fotos de Otávio Pacheco e capa assinada por Thiago Barletta.

Formada por Vinicius Oliveira (voz), Rodolfo Braga (guitarra), Thalles Macedo (baixo) e Guilherme Gonçalves (bateria), a Franciscos já soma EPs e singles que circulam no cenário independente. Depois do lançamento de “Era Você”, primeiro single do disco, a banda segue revelando aos poucos o universo sonoro que compõe “Tudo O Que Eu Carrego”, seu projeto mais ambicioso até agora.

Vídeo Visualizer: https://www.youtube.com/watch?v=iu6Vq1Edabw

Ouça na sua plataforma preferida: https://ditto.fm/eu-vou-pra-rua-franciscos