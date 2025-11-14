A banda Franciscos e o poder da benfeitoria: nasce “Tudo O Que Eu Carrego”

Álbum tem produção de Teago Oliveira e participação do músico Maurício Pereira

São Paulo, 13 de novembro de 2025 – Alguns álbuns nascem em estúdios. Outros, em palcos. “Tudo O Que Eu Carrego”, primeiro disco da banda Franciscos, nasceu de um gesto coletivo — e de uma certeza compartilhada: a de que a música independente segue viva porque existe uma comunidade que a apoia e reconhece seu valor.

O projeto foi viabilizado por meio de uma campanha de benfeitoria que mobilizou amigos, fãs e parceiros. Mais do que uma vaquinha, foi um movimento de confiança. “Esse disco é o reflexo de uma comunidade que acredita no poder da música independente”, conta Rodolfo Braga, guitarrista e compositor. “Ele só existe porque tanta gente apostou junto nesse sonho. E é muito bonito ver como cada faixa traz um pedaço da confiança de quem nos ajudou a construí-lo”, completa Vinicius Oliveira, vocalista da Franciscos.

O álbum de estreia reúne dez faixas, oito compostas por Rodolfo, uma por Leandro Delmonico e uma por Maurício Pereira, músico, compositor, escritor e apresentador de rádio que se tornou uma das presenças mais simbólicas do disco.

Produzido por Teago Oliveira, da banda Maglore, o disco entrega camadas, unindo maturidade sonora, melancolia e esperança que dividem o mesmo espaço. Teago também assina participações instrumentais (guitarra, violão, teclado, percussão e vozes), enquanto Renato Medeiros contribui com teclados em três faixas, e Lucas Silva grava guitarras em uma das faixas.

“Tive excelentes momentos produzindo “Tudo O Que Eu Carrego”, da banda Franciscos. É um álbum cheio de elementos que considero essenciais: honestidade nas canções, melodias inteligentes e uma boa diversidade de arranjos. Foram tardes e noites bem-humoradas, fazendo um disco que soa divertido e cativante já na primeira ouvida”, conta Teago Oliveira.

A ficha técnica reúne ainda Otávio Bonazzi (mixagem e masterização), Otávio Pacheco (fotografia) e Thiago Barletta (arte da capa).

“Tudo O Que Eu Carrego” é ponto de partida e também uma celebração: um álbum feito a muitas mãos, que reafirma a força criativa da cena independente brasileira. Um disco sobre afetos, parcerias e a beleza de construir juntos.

O álbum já está disponível em todas as plataformas de streaming.

Para ouvir acesse: https://ditto.fm/tudo-o-que-eu-carrego