Fóruns Virtuais da Rede Sociotécnica do Sudoeste Paulista começam em 16 de junho com transmissão ao vivo no YouTube

A partir do dia 16 de junho, a Rede Sociotécnica do Sudoeste Paulista dará início a uma nova série de encontros online: os Fóruns Virtuais da Rede Sociotécnica. Com transmissão ao vivo pelo canal oficial no YouTube, sempre às 17h, os fóruns serão um espaço para a apresentação de conteúdos técnico-científicos, com foco no fortalecimento da agroecologia, da agricultura familiar e a construção coletiva de alternativas para o desenvolvimento rural sustentável na região.

O primeiro encontro traz um tema prático e de grande interesse para o campo: Como iniciar a produção de ovos caipiras. A conversa será com o zootecnista César Giordano Gêmero, que compartilhará orientações técnicas, experiências e caminhos para quem deseja começar ou aprimorar essa atividade produtiva.

Os fóruns são voltados a agricultoras e agricultores, estudantes, técnicos(as), pesquisadores(as) e demais interessados(as) em fortalecer os vínculos entre conhecimento tradicional e inovação no meio rural.

A programação completa será divulgada em breve nas redes sociais da Rede Sociotécnica. Participe, convide sua comunidade e venha fazer parte desta rede viva de trocas e aprendizagens!

Data de estreia: 16 de junho

Horário: 17h às 18h

Transmissão ao vivo: Canal da Rede Sociotécnica no YouTube https://www.youtube.com/@redesociotecnica

Siga: @rede.sociotecnica

Saiba mais em: https://www.canionspaulistas.org.br/rede-sociotecnica/