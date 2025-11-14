Itapeva participa do Fórum de Políticas Públicas do Esporte em Campinas

O município de Itapeva esteve representado no Fórum de Políticas Públicas do Esporte, realizado no último dia 10, na cidade de Campinas (SP). O evento contou com a presença do secretário de Esportes de Itapeva, Ronaldo Bento Ribeiro, e do professor Mariól Siqueira, Delegado do CREF4 na 16ª região de Itapeva e Coordenador do curso de Educação Física dacFAIT, além de representantes de 147 municípios paulistas.

O encontro teve como objetivo fortalecer o papel do profissional de Educação Física no esporte e promover o debate sobre financiamento, gestão e políticas públicas voltadas ao setor esportivo.

Entre as autoridades presentes, destacou-se a participação de Danielle Leopoldo Dino Silva, secretária-executiva de Esportes do Ministério do Esporte; do deputado federal Carlos Sampaio, que abordou questões de financiamento; e do deputado estadual Felipe, presidente da Comissão de Esportes da Alesp.

Durante o fórum, representantes de diferentes segmentos esportivos apresentaram experiências bem-sucedidas na gestão pública, servindo de inspiração para o desenvolvimento de novas ações municipais.

Como encaminhamento do encontro, Itapeva firmou o compromisso de realizar a Conferência Municipal do Esporte no primeiro semestre de 2026, reforçando o compromisso local com o fortalecimento das políticas públicas voltadas à área e traçar as diretrizes para os próximos anos do esporte local.

O evento foi organizado pelo Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região (CREF4/SP).