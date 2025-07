Força Tática prende dois indivíduos por tráfico de drogas

Na segunda-feira (30), equipes da Força Tática do 54° BPM/l realizaram duas prisões por tráfico de entorpecentes nos municípios de Itapeva e Apiaí.

Em Itapeva, durante patrulhamento pela Vila Aparecida, um indivíduo tentou fugir com um veículo HB20, colidindo com outro carro. Durante a abordagem, foram localizados 126 eppendorfs de cocaína e um celular. No Plantão Policial, o preso e sua irmã desacataram e caluniaram um dos policiais militares. O indivíduo permaneceu à disposição da Justiça e a irmã foi liberada.

Em Apiaí, durante patrulhamento pelo bairro Santa Terezinha, um indivíduo foi abordado em atitude suspeita. Com ele, foram encontradas 44 pedras de crack e R$ 20. Em diligência nas proximidades, também foram localizadas uma porção de maconha, 02 eppendorfs de cocaína e uma balança de precisão. O indivíduo permaneceu preso à disposição da Justiça.

APREENSÕES

Itapeva:

Cocaína: 77 gramas

Veículo Hyundai HB20

01 celular Motorola

Apiaí:

Crack: 6 gramas

Maconha: 265 gramas

Cocaína: 0,96 gramas

R$ 20,00 em espécie 01 balança de precisão

Como denunciar:

* Ligue 181 (sigilo garantido)

* Ou acesse o site do Disque Denúncia: https://www.webdenuncia.sp.gov.br/cidadao/denuncie

Em caso de emergência, ligue 190.