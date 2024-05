A Força Tática da Polícia Militar de Itapeva vai além do combate ao crime. Reconhecendo o papel crucial da educação na construção de uma sociedade mais segura, a equipe vem se engajando em iniciativas preventivas que conquistam a comunidade e constroem pontes entre a segurança pública e o ambiente escolar.

Em 16/05/2024, o Capitão Vilmar Duarte Maciel, Comandante da CIA Força Tática do 54° BPM/I, Mestre em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública ampliou o alcance de suas palestras preventivas para 25 escolas estaduais de 7 municípios da região na Diretoria de Ensino – Região de Avaré. Essa iniciativa demonstra o compromisso da PM em promover a cultura da paz e a construção de um futuro mais promissor para as novas gerações.

A ação da Força Tática demonstra que a segurança pública vai além do policiamento ostensivo. Através de ações preventivas e de engajamento com a comunidade escolar, a PM contribui para a formação de cidadãos conscientes e para a construção de um futuro mais seguro e promissor para todos.

Juntos, podemos construir um futuro mais seguro para as nossas crianças e jovens!

Colheita de depoimentos de alguns Diretores, em relação à palestra do Capitão Maciel:

“A palestra do Capitão Maciel foi reflexiva e fortalecedora no sentido de ampliar meu olhar enquanto gestora, pensando nas questões da segurança no ambiente escolar. A abordagem utilizada pelo capitão foi muito assertiva, mesclando momentos de descontração com momentos de reflexão profunda. Considero que foi muito válida. Também colaborou para a motivação pessoal.” (Suzana Tonon- PEI EE Professor Dimas Mozart e Silva – Taquarituba-SP)

“A palestra com o capitão Maciel – “Vizinhança Solidária” – foi muito enriquecedora. Durante todo o tempo de palestra, o capitão ressaltou a importância do diálogo e o engajamento da rede protetiva. Um elo entre escolas e as parcerias de diversos órgãos e instituições, possibilitando desta forma, uma comunicação assertiva, no sentido de juntos buscarem por caminhos que tragam situações de paz, de boa convivência e, consequentemente de prevenção de qualquer condição ameaçadora à paz na Comunidade Escolar. Enfim, todas as falas do capitão foram de extrema importância, muito coerentes que contribuíram para o aprimoramento do meu olhar, enquanto parte integrante da equipe gestora de uma Unidade Escolar.” (Renata Câmara Rossetti- Vice-Diretora – EE Matilde Vieira – Avaré-SP)

“A palestra do Capitão Maciel foi um momento reflexivo. A importância da “Vizinhança Solidária”, em estabelecer parcerias com pessoas físicas e jurídicas para que ações de prevenção à convivência não violenta sejam fortalecidas e, desta forma, consigam favorecer situações de paz, gentilezas e respeito dentro e fora do ambiente escolar. Portanto, foi um momento de riquíssimas trocas, reflexões e muitas emoções! Resumindo, foi maravilhoso, conseguiu me emocionar e ao mesmo tempo abrir novas formas de pensar, em relação às atitudes, valores e pensamentos voltados ao trabalho de prevenção.” (Vanessa de Lima- PEI- EE Pedro Bento Alves – Arandu-SP)

“A palestra Polícia cidadã e Programa Vizinhança solidária ocorrida em 16/05/2024, com o Capitão Maciel, na Diretoria de Ensino de Avaré, foi extremamente gratificante e envolvente. As falas do capitão Maciel vieram ao encontro com alguns questionamentos e angústias em relação à forma de lidar com conflitos e situações adversas dentro do ambiente escolar. Ele conseguiu mostrar que todos nós temos problemas e devemos enfrentá-los e resolvê-los com leveza e que toda equipe escolar é importante para o futuro pessoal e acadêmico dos alunos e que eles devem ser acolhidos e orientados, até mesmo, aquele mais peralta, que futuramente pode ser o nosso médico, advogado ou policial. Eu, Silvia Helena Novaga Baqueta, me senti renovada, não vi o tempo passar e ficou um gostinho de quero mais.” (PEI- Professora Mariana Aparecida Todescato- Cerqueira César-SP)”