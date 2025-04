Força Tática prende um indivíduo e apreende drogas em Capão Bonito

Na noite do dia 19, pelo município de Capão Bonito, policiais militares da Força Tática do 54º BPM/I efetuaram a prisão de um indivíduo por tráfico de drogas, crime descrito no Art 33 do CP.

Após uma tentativa de fuga, foi abordado e localizado em sua posse e nas imediações do local dos fatos 124 pedras de crack, 19 eppendorfs de Cocaina, 02 porções de maconha e R$ 113,50 em notas e moedas.

Após o término da ocorrência o indivíduo permaneceu à disposição da Justiça e as drogas e objetos apreendidos pela Polícia Civil.

Apreensões:

124 pedras de crack (36,15g)

19 eppendorfs de cocaína (14,42g)

02 porções de maconha (2,27g)

R$ 113,50 em notas e moedas