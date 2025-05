Final do Festival de Música Cristã Vai Dar Louvor acontece no próximo sábado (17), na Praça Anchieta

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria da Cultura convida a população a participar da Grande Final do Festival de Música Cristã Vai Dar Louvor, que acontece no sábado (17), às 16h, no coreto da Praça Anchieta. O evento reúne músicos de canções autorais, que interpretam louvores emocionantes, além de contar com barracas de alimentos para os espectadores.

Toda a população está convidada a participar e se emocionar com os louvores. “Venha viver um dia muito especial com toda a sua família, com muita música, louvor e o mais importante: A presença de Deus”, destacou a organização do evento.

A música cristã proporciona oportunidade para reflexão e aprendizado sobre questões morais e espirituais. Poder de ensinar e inspirar os fiéis a viverem de acordo com os princípios do Evangelho. A música reforça a mensagem das escrituras para todas as idades e níveis de educação.