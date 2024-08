Com apoio da Cultural de Nova Campina, o ator da região Matheus Tube terá seus filmes exibidos ao público na próxima sexta-feira, dia 9 de agosto.

Convide amigos e familiares para prestigiar a sessão do filme “Flores & Espinho”, uma releitura das obras de Machado de Assis. No elenco também Matheus Lustosa (participou da novela Chiquititas SBT e Os Dez Mandamentos TV RECORD) e Gabi Lopes (participou da novela Malhação TV GLOBO).

O encontro será na Câmara Municipal de Nova Campina, com entrada aberta ao público em geral. Prestigie.