Festival de Música Sertaneja Raiz será realizado no Distrito do Guarizinho 

No dia 07 de dezembro, o distrito do Guarizinho, em Itapeva, será palco de muita música e tradição com o Festival Sertanejo Raiz. O evento promete movimentar a comunidade e valorizar talentos de todas as idades.

Haverá duas categorias:

•Livre: premiações de até R$ 1.000,00 + troféu.

•Mirim: premiações de até R$ 500,00 + troféu e brindes.

Serão premiados os 5 primeiros colocados em cada categoria.

Inscrições antecipadas até 28 de novembro.

Informações e inscrições: (15) 99781-7951 | (15) 99791-4377

Organização: Ação Entre Amigos, Matriz Sant’Ana – Área Pastoral do Distrito do Guarizinho e Clube da Viola de Itapeva.

Participe e prestigie!