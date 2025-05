330 alunos participam de evento com a presença de grandes nomes do judô

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretária de Esportes-Semjel informa que, na última quinta-feira (29), o Ginásio da CCE recebeu o Dia do Desafio, que consiste em uma campanha para promover a atividade física para todos, em qualquer lugar. O evento reuniu 330 alunos das escolas E.M. Cel. Acácio Piedade e E.M. Dom Silvio Maria Dário, em uma tarde de muito aprendizado, esporte e inspiração.

Além disso, o evento contou com a presença de grandes nomes do judô:

Alexia Castilhos – Seleção Brasileira, medalhista pan-americana e campeã sul-americana.

Edinanci Silva – 4 vezes atleta olímpica e campeã pan-americana.

Antônio Tenório – Tetracampeão paralímpico e lenda do judô mundial.

“Nossos alunos participaram de atividades, demonstrações técnicas, exercícios e um momento especial de perguntas e respostas com esses gigantes do esporte”, explicou a Semjel.

O evento foi uma realização do SESC Sorocaba, em parceria com a Secretaria de Esportes de Itapeva, e contou também com a participação dos judocas da Casa Esperança (sensei Michael), Lar do Amor e Recria (sensei Reginaldo) e da própria Secretaria de Esportes com o sensei Takeshi Yokoti.